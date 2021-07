Un empleado murió y cuatro están desaparecidos tras la explosión que tuvo lugar este martes en Leverkusen, en el oeste de Alemania, en una plata de tratamiento de desechos que dejó además 16 heridos entre el personal, indicó la dirección de la empresa.

“Estamos profundamente conmocionados por este trágico accidente y la muerte de un colaborador”, declaró en un comunicado Lars Friedrich, director de la compañía Chempark, tras esta explosión que hizo que las autoridades pidieran a la población no salir de sus casas a raíz de la humareda.

RAW: A huge explosion at a chemical park in the western German city of Leverkusen sent a column of black smoke into the air, with officials urging residents to shelter indoors and close their windows. pic.twitter.com/jc2ehvL9T0

— DW News (@dwnews) July 27, 2021