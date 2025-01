Dramáticos videos muestran la magnitud de los incendios que azotan a la ciudad de Los Ángeles, en California, y que han obligado a evacuar a unas 30 mil personas.

Uno de los registros más impactantes fue captado por los moradores de una casa quienes, junto a su mascota, se vieron atrapados por las llamas.

En la secuencia se aprecia cómo el fuego consume todo alrededor de la vivienda mientras el viento sopla fuertemente.

De acuerdo a medios norteamericanos como FOX 11, las imágenes fueron grabadas el martes por residentes de la zona de Pacific Palisades, uno de los barrios más acomodados de la ciudad.

Otro de los videos fue registrado desde las alturas durante la noche, mostrando una panorámica del avance de las llamas.

Cabe señalar que un tercer foco agravó durante este miércoles la situación en Los Ángeles, en donde miles de bomberos se han movilizados ante la emergencia.

Fuentes oficiales detallan que a los focos declarados ayer en Pacific Palisades y en Eaton Canyon, que ya han consumido más de 1.500 hectáreas, se sumó en las últimas horas un tercer incendio en Hurst, que ha afectado hasta el momento unas 200 hectáreas.

“Cientos de bomberos adicionales se dirigen al sur para sumarse a los más de 1.400 efectivos que están en el terreno”, anunció el gobernador de California, Gavin Newsom.

On the ground in Pacific Palisades and getting briefed by @CAL_FIRE on the #PalisadesFire in Los Angeles.

Californians in the affected areas should stay alert and follow evacuation orders from local authorities ➡️ https://t.co/gIKZPSxfln pic.twitter.com/v8A4N9FK9i

— Governor Newsom (@CAgovernor) January 7, 2025