Una intensa tormenta invernal está impactando desde este fin de semana a millones de personas en el centro y este de Estados Unidos, trayendo consigo nevadas, acumulaciones de hielo peligrosas y ventiscas severas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El fenómeno comenzó el sábado en los llanos centrales y se desplazará hacia el Atlántico medio y el noreste hasta el martes, afectando a unos 45 millones de personas en ciudades clave como St. Louis, Indianápolis, Cincinnati, Washington D.C. y Filadelfia.

La tormenta está generando nevadas intensas y vientos lo suficientemente fuertes como para crear condiciones de ventisca en estados como Kansas y Misuri. Estas provocan visibilidad casi nula, carreteras intransitables y un alto riesgo de viajeros varados.

En tanto, las temperaturas en gran parte de Estados Unidos podrían estar entre 7 a 14 grados Celsius por debajo de lo normal debido a la influencia del vórtice polar que desciende desde el Ártico, el cual podría llegar incluso a estados como Florida.

“Esto podría llevar a que enero sea el más frío en Estados Unidos desde 2011”, señaló el viernes Dan DePodwin, director de operaciones de pronóstico de AccuWeather, quien advirtió que podrían registrarse hasta una semana o más con temperaturas muy por debajo del promedio histórico, según rescató AP News.”

Además de la nieve, se anticipan acumulaciones de hielo de hasta 1,3 centímetros en áreas como el valle de Ohio y los Apalaches centrales, lo que podría causar daños significativos a árboles, líneas eléctricas y prolongados cortes de energía, según advirtió NBC News.

También se esperan tormentas eléctricas severas en el sur del país. Siete millones de personas desde el sureste de Texas hasta Misisipi y el sur de Tennessee están expuestos a rayos, ráfagas de viento, granizo y tornados aislados. El NWS clasificó el peligro en nivel 3 de 5, advirtiendo que las tormentas persistirán al menos hasta el lunes.

❄️A major winter storm is forecast to produce heavy snow & significant icing from the Central Plains starting tomorrow, then into the Ohio Valley on Sunday, & finally the Mid-Atlantic Sunday night into Monday. Blizzard conditions are also possible in the Central Plains Sunday AM. pic.twitter.com/OUPuI7jEbn

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 3, 2025