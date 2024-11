El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó este sábado a Rusia de “estar enseñando a Corea del Norte métodos de guerra modernos” y pidió ayuda a Japón para enfrentar esta alianza militar.

“Rusia está enseñando a Corea del Norte a utilizar métodos de guerra modernos, lo que podría provocar una desestabilización importante y generalizada. Debemos trabajar junto con todos nuestros demás socios para contrarrestarlo”, dijo el mandatario en un video compartido en redes sociales.

Su mensaje llega en el contexto de la visita a Ucrania del ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Takeshi Iwaya.

Además, el líder ucraniano dijo que habló con Iwaya sobre el hecho de que “Corea del Norte se ha convertido ahora en cómplice de Rusia y está ayudando a (Vladimir) Putin en esta guerra”.

I had a meeting with Japan’s Minister of Foreign Affairs, and one of the key issues we discussed was North Korea’s alliance with Russia and its support for Putin in this brutal war.

I informed him about the activities of North Korean military personnel in the Kursk region and… pic.twitter.com/CNFX5jxSTg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2024