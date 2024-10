Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ex presidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se autodenominó como el "padre de la fecundación in vitro" en un foro con mujeres transmitido por Fox News, mientras sus nominados al Tribunal Supremo facilitaron la eliminación del derecho federal al aborto en 2022, lo que podría llevar a posibles restricciones a la fecundación in vitro. El Partido Republicano bloqueó un proyecto de ley demócrata en el Congreso para garantizar la fecundación in vitro, mientras que Alabama llegó a prohibir este método reproductivo temporalmente basándose en argumentos de la derecha evangélica. La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris criticó a Trump por sus contradicciones y el riesgo que su partido representa para la fecundación in vitro.