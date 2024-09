Un fatal tiroteo se registró la mañana de este miércoles en una escuela de Georgia, Estados Unidos (EE.UU), dejando alrededor de 30 heridos por impactos balísticos, así como un sospechoso detenido.

De acuerdo con CNN, el incidente tuvo lugar en la escuela secundaria Apalachee en Winder, según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Barrow.

“Se han reportado víctimas, pero en este momento no hay detalles disponibles sobre el número ni sobre sus condiciones”, precisa la misiva.

En ese sentido, una fuente de un hospital local afirmó al citado medio que se han recibido varios pacientes heridos por balas.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que al menos ocho personas murieron tras este ataque.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observan varias ambulancias y gran presencia policial en las inmediaciones del recinto, incluso del FBI.

Asimismo, se muestra a cientos de personas evacuadas, entre quienes serían docentes y estudiantes, reunidas en una cancha de fútbol americano.

A través de redes sociales, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, informó que se desplegaron todos los recursos estatales para ayudar en el recinto.

“Todos los georgianos a unirse como familia para orar por la seguridad de quienes están en nuestras aulas, tanto en el condado de Barrow como en todo el estado”, añadió.

En tanto, todas las actividades de le escuela secundaria Apalachee, así como de otras del condado de Barrow, fueron suspendidas a raíz de este ataque.

