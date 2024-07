En el marco de las diversas presiones por financiadores de la campaña del Partido Demócrata, este viernes el presidente de Estados Unidos (EE.UU), Joe Biden, reafirmó su postura de no dar un paso al costado y seguirá en carrera presidencial.

Pese a las intensas críticas por parte de los simpatizantes de los Demócratas, principalmente de los mayores donantes de la campaña que amenazan con dejar de donar al partido, el jefe de la Casa Blanca anunció que continuará en la carrera por la reelección para derrotar a Donald Trump.

“No voy a permitir que un debate de 90 minutos borre tres años y medio de trabajo. Me quedo en la carrera y venceré a Donald Trump”, reiteró el criticado mandatario.

I'm not letting one 90-minute debate wipe out three and a half years of work.

I'm staying in the race, and I will beat Donald Trump. pic.twitter.com/5VZHf4N4xj

— Joe Biden (@JoeBiden) July 5, 2024