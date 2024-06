Intensos incendios forestales se encuentran arrasando vegetación y casas en el estado de California, en Estados Unidos (EEUU), provocando a su vez la evacuación de miles de personas.

Según consigna Infobae, los esfuerzos de bomberos han estado enfocados en la contención de un gran siniestro que arde en áreas empinadas y de difícil acceso, amenazando infraestructura crítica en las montañas al norte de Los Ángeles.

Sin embargo, el clima cálido, seco y ventoso podría dificultar sus esfuerzos este martes.

El incendio más destructivo, Post Fire, estuvo contenido en un 20% el lunes por la noche después de que el viento provocara un crecimiento explosivo durante el fin de semana a lo largo de la Interestatal 5, la principal ruta norte-sur en la costa oeste.

“Las condiciones climáticas del incendio están dificultando su control”, dijo el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles en una actualización del lunes por la noche. “Estructuras importantes como líneas eléctricas, presas y oleoductos están en riesgo”, advirtió.

Además, los fuertes vientos del norte significan que se espera que el incendio continúe avanzando hacia el sur, dijo el departamento.

Para este martes se pronosticaban altas temperaturas y baja humedad, junto a ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 88 kilómetros por hora.

Las autoridades habían advertido previamente a los residentes de Castaic, donde viven unas 19.000 personas, que deberían prepararse para evacuar en caso de que el fuego avance hacia el sur.

En tanto, a los residentes de una aldea en el sur de Nuevo México se les ordenó huir de sus hogares sin tomarse el tiempo para tomar sus pertenencias.

“VÁYASE AHORA: No intente recoger sus pertenencias ni proteger su hogar. Evacue inmediatamente”, dijeron funcionarios del poblado de Ruidoso, una aldea que alberga a 7 mil personas, en su sitio web y en publicaciones en las redes sociales alrededor de las 19:00 horas del lunes.

Apocalyptic forest fires are engulfing increasingly large areas in the southern United States

The video shows a forest fire in New Mexico, where the complete mandatory evacuation of the village of Ruidoso, with a population of eight thousand, began yesterday evening. pic.twitter.com/3izKm0pzgG

— S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 18, 2024