El Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos advirtió sobre una posible colisión entre la nave espacial de la Misión de Dinámica y Energética de la Mesosfera Termosfera Ionosfera (TIMED) de la NASA y el satélite ruso Cosmos 2221.

Según se dio a conocer, uno de ellos se encuentra sobre Estados Unidos y el otro de Rusia a unos 600 kilómetros encima de la Tierra. El hecho podría ocurrir durante la jornada de este 28 de febrero y, de confirmarse, significaría una generación significativa de desechos.

JUST IN: NASA says there's a small chance a U.S. spacecraft could collide with a Russian satellite at 1:30 a.m. ET.

If a collision occurs, it could create "significant debris" at an altitude of about 373 miles (600 km). pic.twitter.com/H2T07RiPFt

