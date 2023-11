El martes se llevó a cabo un homenaje de despedida para la esposa del expresidente Jimmy Carter en la iglesia metodista de la Universidad Emory en Atlanta.

La ceremonia contó con la presencia del Coro de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Atlanta, la que interpretó los temas favoritos de Rosalynn.

A su vez, los músicos estadounidenses Garth Brooks y Trisha Yearwood cantaron Imagine de los Beatles.

Dentro de los presentes estuvo el propio exmandatario de 99 años, quien pese a sus notorios problemas de salud, igualmente estuvo las dos horas en primera fila.

También asistieron las exprimeras damas Michelle Obama, Hillary Clinton y Laura Bush, aunque la que más atención concitó fue Melania Trump.

Vestida con un atuendo gris claro, a diferencia de las demás quienes optaron por tonos más oscuros, la esposa de Donald Trump se mostró amable y cálida con la familia Carter.

En imágenes dadas a conocer por medios norteamericanos como Wahington Post, Melania aparece sentada junto a Michelle Obama. Sin embargo, trascendió que no tuvieron mayor contacto.

Melania Trump at Rosalynn Carter’s funeral

Sharing a row with the Clintons, Bidens and Michelle Obama

