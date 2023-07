Las autoridades del estado de Massachusetts (EEUU) hallaron este lunes el cuerpo sin vida del chef personal del expresidente estadounidense Barack Obama, dentro de un lago en la isla de Martha’s Vineyard.

La policía local encontró el cuerpo de Tafari Campbell, quien trabajaba para los Obama desde que estaban en la Casa Blanca, sobre las 10 de la mañana de hoy, según informaron las autoridades en un comunicado.

Campbell, de 43 años, se ahogó en un lago cercano a la residencia de los Obama en la exclusiva isla de Martha’s Vineyard, relató la policía, pero ni el expresidente ni su familia se encontraban en el área en el momento del incidente.

El exmandatario y su esposa, Michelle Obama, señalaron en un comunicado que Tafari era “parte de su familia” y recordaron que lo conocieron cuando trabajaba en la cocina de la Casa Blanca.

“Llegamos a conocerlo como una persona cálida, divertida y extraordinariamente amable que hizo que nuestras vidas fueran un poco más cálidas”, expresó la pareja.

Las autoridades comenzaron las actividades de rescate en la noche del domingo después de haber sido alertadas de que una persona que estaba haciendo surf de remo había desaparecido.

Obamas issue statement after body of Tafari Campbell, their personal chef, was recovered from a pond in Martha's Vineyard:

“Today we join everyone who knew and loved Tafari…in grieving the loss of a truly wonderful man.” https://t.co/vUMD1pciK4 pic.twitter.com/YjkW7ExdU0

— ABC News (@ABC) July 24, 2023