Al menos una persona ha muerto y otras siete han resultado heridas en un tiroteo registrado en la ciudad estadounidense de Oakland, en lo que supone el tercer suceso de estas características que se produce en el estado de California en tres días.

El último episodio tuvo lugar en la noche del lunes en una gasolinera de esa ciudad californiana y se produjo, según la policía, durante el rodaje de un video musical, según muestran las imágenes grabadas por un periodista independiente que cedió a la cadena CBS News Bay Area.

BREAKING 🇺🇲 : Several people shot at gas station in Oakland, #California

At least 1 person shot and killed in the shooting.#US pic.twitter.com/XzQoxEAWYG

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) January 24, 2023