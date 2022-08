“Hasta esta noche, nunca habíamos visto que quienes asumen el poder usen ese poder para perseguir a sus oponentes políticos pasados ​​o futuros”, apuntó el senador republicano Marco Rubio en un video publicado tras conocerse el suceso.

Situaciones así, añadió, “suceden en lugares como Nicaragua, donde el año pasado todas las personas que compitieron contra Daniel Ortega para presidente, todas las que pusieron su nombre en la papeleta electoral, fueron arrestadas y todavía están en la cárcel”.

Biden is playing with fire by using a document dispute to get the @TheJusticeDept to persecute a likely future election opponent

Because one day what goes around is going to come around

And then we become Nicaragua under Ortega pic.twitter.com/LwODnsYtcr

— Marco Rubio (@marcorubio) August 9, 2022