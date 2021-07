Un tiroteo en las calles de Washington D.C. fue reportado este jueves, el que preliminarmente habría dejado a dos personas heridas.

De acuerdo a lo indicado por nuestro medio asociado CNN Chile, el hecho provocó pánico entre quienes transitaban por la Avenida 14, en pleno centro de la ciudad.

Según las primeras informaciones, un desconocido habría comenzado a disparar mientras se trasladaba a bordo de un vehículo.

Hasta el lugar se trasladaron unidades de emergencia para atender a los heridos e intentar dar con el responsable.

Just hear what sounded like gun shots on 14th street in NW DC. People fleeing the popular Le Diplomate restaurant which seemed a few blocks away. pic.twitter.com/EuD40teccA

— Jim Acosta (@Acosta) July 23, 2021