Medios internacionales informaron que la aerolínea Jeju Air enfrenta una nueva controversia, debido a que otro avión presentó problemas en el tren de aterrizaje. Esto se da sólo días después de la tragedia en un vuelo, donde murieron 179 personas.

En este caso se trató del vuelo 7C101 de Jeju Air, el cual partió desde el aeropuerto internacional de Gimpo hacia la isla de Jeju.

La tripulación informó de la situación a 161 pasajeros y, posteriormente, regresaron hasta el terminal aéreo antes mencionado.

Tras aquello, la compañía determinó cumplir con el itinario en una nueva nave. Se trataba de un Boeing B737-800. No obstante, 21 viajeros prefirieron mantenerse en tierra y no abordar.

De acuerdo a CNN, en ese entonces el grupo argumentó haber sentido “ansiedad extrema” por lo que vivieron.

Rescuers work at the wreckage of passenger plane #Jeju Air Flight 7C2216 at Muan International Airport in Muan-gun, #SouthKorea. The #plane carrying 181 people crashed after skidding off the runway and colliding with a wall, resulting in an explosion. 📷: Chung Sung-Jun pic.twitter.com/CvXysJ0KSh

— Getty Images News (@GettyImagesNews) December 29, 2024