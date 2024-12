El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que en la región rusa de Kursk, cerca de la frontera, al menos 3.000 soldados norcoreanos han muerto o resultado heridos.

Según afirmó el mandatario ucraniano, existe el riesgo de que Pionyang envíe más tropas y material militar al ejército ruso. No obstante, advirtió que tendrán “respuestas concretas al respecto”.

Basándose en un informe del comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, sobre la situación en el frente y en las zonas de la operación Kursk, Zelenski indicó que los datos preliminares arrojan que “el número de soldados norcoreanos muertos y heridos en la región de Kursk ya supera los 3.000”.

