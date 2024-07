Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Filipinas y Japón firman acuerdo de cooperación militar para el despliegue de tropas en medio de tensiones con China en el Indopacífico. El pacto permitirá realizar ejercicios conjuntos y maniobras de entrenamiento, facilitando la participación de Japón en los ejercicios militares anuales Balikatan. El presidente filipino y la jefa de la diplomacia nipona resaltaron la importancia de fortalecer el orden internacional. Ambos países, aliados históricos de EE.UU, avanzan en sus lazos de defensa frente a una China más asertiva, asegurando que el pacto no va contra ningún país. Japón tiene acuerdos similares con Australia, Reino Unido y EE.UU, mientras Filipinas los tiene con Australia y EE.UU. Las tensiones entre China y Filipinas aumentan, con enfrentamientos en el mar de China Meridional, en particular en torno a los atolones de Scarborough y Second Thomas.