China afirmó que la declaración final de la Cumbre del G7, llevada a cabo en Italia, calumnia al país asiático “con acusaciones infundadas”, añadiendo que está llena de “prejuicios y mentiras”.

“La declaración del G7 volvió a exagerar los temas relacionados con China, calumniando al país con acusaciones infundadas que carecen de base fáctica, fundamentos legales y cualquier sentido de moralidad”, indicó el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian.

“Es una declaración llena de arrogancia, prejuicios y mentiras”, agregó el titular de la cartera asiática, según recoge la agencia china Xinhua.

En su declaración final, el Grupo de los 7 advirtió que seguirán “tomando medidas contra actores en China y terceros países que apoyen materialmente la maquinaria de guerra de Rusia, incluidas las instituciones financieras, en consonancia con nuestros sistemas legales”.

“En este contexto, reiteramos que las entidades, incluidas las instituciones financieras, que facilitan el crecimiento de Rusia en la

adquisición de artículos o equipos para su base industrial de defensa son acciones de apoyo que socavan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”, añadió el G7.

En consecuencia, detalla el comunicado, los países miembros del grupo harán imponer “medidas restrictivas consistentes con nuestros sistemas legales para prevenir abusos y restringir el acceso a nuestros sistemas financieros para personas y entidades específicas en terceros países, incluidos los chinos”.

Tal como consigna EFE, Pekin, que no ha condenado la invasión rusa, ha negado reiteradamente en los últimos meses mantener vínculos militares con Moscú.

A su vez, el régimen chino ha solicitado la realización de una conferencia “reconocida por todas las partes” para retomar el diálogo en Ucrania.

Pese a que el G7 reconoció la importancia de China en el comercio mundial, el grupo expresó su preocupación en torno al exceso de capacidad industrial de Pekin que, sostienen, está distorsionando los mercados locales.

El comunicado se conoció poco después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien participó como invitado en la cumbre, afirmara que el mandatario chino, Xi Jinping, le había prometido que su país no enviará armamento a Rusia.

Si bien se mostró un tanto escéptico al respecto, Zelenski dijo que esperaba que su homólogo chino cumpliera con su palabra.

“Me dijo que no venderá ningún arma a Rusia. Ya veremos, pero eso es lo que me dijo. Si es una persona respetable no lo hará porque me dio su palabra”, delcaró el presidente ucraniano en una rueda de prensa.