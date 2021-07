Al menos 25 personas murieron en la inundación del metro de Zhengzhou, en el centro de China, anunciaron las autoridades tras la difusión de imágenes de pasajeros con el agua hasta el cuello en un vagón. Las inundaciones son “sumamente graves”, estimó el presidente Xi Jinping.

Los servicios de emergencia decretaron una alerta de nivel 2 en el conjunto del país por las inundaciones. Mientras, siguen cayendo lluvias torrenciales en la provincia de Henan, cuya capital es Zhengzhou.

La ciudad “registró una serie de tormentas raras y violentas, provocando una acumulación de agua en el metro de Zhengzhou”, explicaron las autoridades.

El torrente de lluvia convirtió las calles rápidamente en ríos e inundó estaciones de metro donde la gente quedó atrapada.

Millares más quedaron varados en trabajos y escuelas, mientras las fuertes corrientes arrastraban vehículos en la ciudad de Zhengzhou.

En la zona cayó 20 centímetros de lluvia entre las 4 y las 5 de la tarde, según datos de la agencia meteorológica de Henan.

Los vídeos publicados en Internet mostraban barrios enteros cubiertos de agua hasta la cintura y vehículos flotando en el fango.

La provincia de Henan es el hogar de muchos sitios culturales y una base importante para la industria y la agricultura.

Cerca de 200.000 personas han sido evacuadas en Zhengzhou. “Desde las 07h00 del 21 de julio, cerca de 200.000 personas fueron evacuadas y 36.000 residentes de la ciudad estaban afectados por el desastre”, anunciaron las autoridades de la ciudad de Zhengzhou,

“He vivido en Zhengzhou toda mi vida y nunca había visto una tormenta tan fuerte”, dijo Wang Guirong, gerente de un restaurante.

Por su parte, el ejército chino advirtió este martes del riesgo inminente de la ruptura de una represa en el centro del país, azotado por lluvias torrenciales.

El mando regional del Ejército Popular de Liberación dijo en un comunicado que se abrió una brecha de 20 metros en la presa de Yihetan, en Luoyang, una ciudad de unos 7 millones de habitantes, en la región de Henan, y advirtió de que esta “puede romperse en cualquier momento”.

El ejército anunció haber enviado soldados para efectuar una operación de urgencia que incluye dinamitar y desviar las crecidas.

Los servicios meteorológicos de Zhengzhou anunciaron que se trata de las mayores precipitaciones desde que hay empezaron a recopilar datos hace 60 años.

Las autoridades cerraron el metro, inundado, y suspendieron centenares de vuelos en el aeropuerto de la ciudad.

#洪水 Major flooding is occurring due to heavy rain in #Zhengzhou, China. The city recorded the highest single-day rainfall on record.#China #flooding #floods #Flood #chinaflood#ChinaFloods pic.twitter.com/yflLaOhpUQ

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 20, 2021