Las lluvias torrenciales registradas en las últimas horas en la provincia central china de Henan han puesto a la capital, Zhengzhou, en el máximo nivel de alerta y han forzado la evacuación de más de 10.000 personas, informó hoy el diario estatal “China Daily”.

Según la fuente, más de 144.000 personas se vieron afectadas por la lluvia, que en Zhengzhou dejó 457,5 milímetros en 24 horas, un récord en los registros.

En particular, entre las 16.00 y las 17.00 horas de hoy se alcanzó los 201,9 milímetros.

“Esta lluvia se ve una vez cada cien años. La situación es desalentadora”, aseguró el centro de control de inundaciones de Zhengzhou.

Los vídeos que circulan por redes sociales muestran calles anegadas, avenidas que parecen ríos, e incluso vagones del metro con pasajeros dentro con más de un metro y medio de agua.

Según la agencia estatal de noticias Xinhua, los bomberos están logrando reducir el nivel de inundación en el túnel del metro y en los vagones afectados de la línea 5 de la ciudad, y los viajeros están por el momento fuera de peligro.

La fuente también detalló que las precipitaciones han dejado a varios edificios residenciales sin agua del grifo ni electricidad, además de haber obligado a la cancelación de 260 vuelos en el aeropuerto local.

“Las fuertes inundaciones han llevado a la práctica parálisis del tráfico rodado de la urbe. Más de 80 líneas de autobús se han suspendido”, indicó Xinhua, que también detalló que el servicio ferroviario se ha visto afectado en buena medida.

Por el momento, no han trascendido cifras de víctimas a consecuencia de los aguaceros.

1/3 Some really distressing videos coming out of Zhengzhou in central China – this driver looks rather calm under pressure. But other videos on WeChat show what appear to be people clearly struggling to keep their heads above the flood waters. Death toll so far is 1, 2 missing pic.twitter.com/P8dEk1B1iC

— Bill Birtles (@billbirtles) July 20, 2021