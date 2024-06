El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, criticó fuertemente a las autoridades chilenas por el crimen de Ronald Ojeda, acusando al Ministerio Público de realizar una investigación deficiente y afirmando que los sospechosos no se encuentran en Venezuela. Saab ha sido objeto de críticas por sus declaraciones, generando incluso una nota de protesta del Gobierno de Gabriel Boric. En una entrevista con Mega, Saab lamentó los ataques sin argumento de las autoridades chilenas, especialmente del presidente Boric y el canciller, calificando la investigación chilena como de "pobreza extrema" y cuestionando la falta de sustento de las acusaciones. Además, el fiscal venezolano cuestionó las acciones de Ronald Ojeda en Chile y afirmó que los sospechosos del crimen no se encuentran en Venezuela, insinuando posible complicidad y favores en la liberación de miembros del Tren de Aragua.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, fustigó duramente a las autoridades de nuestro país por el crimen de Ronald Ojeda, acusando al Ministerio Público de hacer una investigación de “pobreza extrema”, enfatizando en que los sospechosos no estarían en el país caribeño.

Recordemos que la autoridad venezolana ha sido blanco de las críticas por sus cuestionamientos al Ministerio Público, e incluso sus últimos dichos generaron una nota de protesta del Gobierno del presidente Gabriel Boric.

Al respecto, en entrevista con Mega, Tarek William Saab, acusó que “lo que estoy viendo yo de las autoridades chilenas, desde el Presidente hasta el parlamentario de menor rango, ofensa y ataque, pero sin argumento. Simplemente, es buscar ofender”.

En ese sentido, lamentó “una sucesiva cadena de improperios de ofensas que lanza desde el propio jefe de Estado, presidente Boric, Presidente de Chile, a quien yo ni siquiera mencioné en mi rueda de prensa. El canciller de Chile sucesivamente lanzó tres declaraciones, cada una más ofensiva que las otras, llenas de un odio personal en contra mía”.

Fiscal tacha investigación del Ministerio Público como “pobre”

Por otro lado, Tarek William Saab confirmó el envío de una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, antes de la fallida visita de los dos directores a Chile, quienes no fueron recibidos por el jefe del Ministerio Público.

“No fueron recibidos, un acto de descortesía e inamistad totalmente inexplicable y sin precedente, por lo menos en la historia del Ministerio Público bajo mi gestión”, fustigó.

“Si vienen dos directores de la Fiscalía Nacional chilena a Venezuela a investigar el lamentable asesinato de un refugiado chileno que vive en Venezuela, un poco comparándolo con lo que ocurrió con Ronald Ojeda en Chile, yo soy el primero que recibiría a esa delegación”, sostuvo.

“Lo que han dicho las autoridades chilenas no tienen fundamento ni sustento, Por eso no quisieron que los directores nuestros vieran el expediente, se entrevistasen con el fiscal nacional de Chile, con el fiscal federal, ni se entrevistaran con los familiares de Ronald Ojeda, porque iban a reconfirmar esto, que ya igual hemos recontraconfirmado que es una muy, pero muy débil investigación la que se ha hecho, sin fundamento”, fustigó.

En esa línea, tachó la indagatoria de “una pobreza extrema, en la experticia de investigación, en recabar los elementos de convicción para lanzar teorías. Yo quiero preguntar ahora cuáles son las diligencias, los medios de prueba que tiene la Fiscalía Nacional chilena, eso es lo que queríamos nosotros recabar, para decir que fue desde territorio venezolano, con autoridades venezolanas apoyando al Tren de Aragua para que ejecutara esta acción”.

En relación con el propio Ronald Ojeda, el fiscal venezolano cuestionó las salidas de Chile del fallecido exmilitar, supuestamente para conspirar en contra del régimen de Nicolás Maduro.

“Por qué si Ronald Ojeda tenía el estatus de refugiado, si reconoce que entraba y salía de Chile hacia Venezuela para conspirar, hay un audio donde efectivamente Ronald Ojeda lo confirma antes de que lo mataran ¿Por qué Ojeda en Chile andaba armado, por qué un refugiado tiene que andar armado, por qué tenía uniforme e insignias policiales chilenas?, tenemos esa información”, afirmó.

Tarek William Saab asegura que sospechosos del crimen de Ojeda no están en Venezuela

Respecto a los dos sospechosos del crimen, Tarek William Saab aseveró que no se encuentran en Venezuela, pero sin entregar mayores detalles.

“Esos dos presuntos indiciados, miembros del tren de Aragua, que señala la justicia chilena, no viven en Venezuela y no están en Venezuela. Pero mi pregunta de esta, ¿por qué si uno de ellos tiene antecedentes por participar en tres secuestros en Chile, por qué la justicia chilena no lo detuvo? ¿Quién es culpable aquí en la impunidad y del crimen?”, acusó.

“No están en Venezuela, señores. Hemos hecho todo el esfuerzo a través de los órganos y la red de justicia, tanto policiales o militares, para ubicarlos y no se encuentran. Ahora bien de encontrarse y ser detenidos, nosotros los sancionaríamos con la máxima pena. De comprobarse efectivamente su participación en este hecho abominable, como fue el asesinato de Ronald Ojeda, obviamente, en territorio venezolano. Porque nuestra Constitución establece claramente que está prohibida la extradición”, acotó.

Sobre el Tren de Aragua, el fiscal venezolano recordó la liberación de los miembros del peligroso grupo criminal en Los Vilos, deslizando incluso un supuesto pago de “favores”.

“Por qué la semana pasada sueltan a tres miembros del Tren de Aragua y los liberan, qué están pagando allí, qué favores está pagando, pregunto yo ahora. Eso lleva a la sospecha, abramos un debate de verdad”, sentenció.

“El Tren de Aragua es una banda desarticulada, diezmada, que ha tenido una bendición en Chile, ¿Cuál ha sido esa bendición? Que tres miembros, luego de ser presos en Chile, lo soltaron los tribunales, ¿por qué los soltaron? ¿No es que en la banda más peligrosa del mundo mundial del planeta Tierra?”, cuestionó.

“La teoría que yo lanzo, la vuelvo a ratificar. Para mí fue una acción de falsa bandera, una acción ejecutada desde Chile con participación, obviamente, si fue una gran estructura la que ejecuta el secuestro y el asesinato con algún componente de cuerpo policiales chilenos y cuerpos extranjeros”, concluyó.