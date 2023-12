"Quiero asegurar a los guyaneses que no hay nada que temer en las próximas horas, días y meses venideros", dijo el presidente Irfaan Ali en una conferencia transmitida desde la zona en disputa.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, criticó este domingo al gobierno de Venezuela y aseguró que su país no tiene “nada que temer” ante el referéndum convocado por el presidente Nicolás Maduro, en medio de su reclamo territorial sobre la región del Esequibo.

“Quiero asegurar a los guyaneses que no hay nada que temer en las próximas horas, días y meses venideros”, dijo el mandatario en una conferencia transmitida desde la zona en disputa.

“Nuestra vigilancia será máxima, pero estamos trabajando sin descanso para garantizar que nuestras fronteras permanezcan intactas y que la población y nuestro país sigan estando seguros”, agregó.

“Quiero decir a Venezuela que esta es una oportunidad para que demuestren madurez, demuestren responsabilidad (…) les pedimos una vez más que se unan a nosotros para permitir que el estado de derecho funcione y determine el resultado de esta controversia”, enfatizó el mandatario.

Venezuela celebra referéndum sobre el Esequibo

Venezuela celebra este domingo un referéndum consultivo con el que el gobierno busca fortalecer su reclamo sobre este territorio rico en petróleo y bajo control de Guyana.

“El Esequibo es nuestro”: es la consigna repetida en murales y canciones de cara a este proceso, al que están llamados a votar 20,7 millones de venezolanos.

La consulta, no vinculante, no es sobre autodeterminación, ya que este territorio de 160.000 km² está bajo la administración de Guyana y sus 125.000 habitantes no votan.

El resultado no tendrá consecuencias concretas a corto plazo: Venezuela busca reforzar su credibilidad y reivindicar su reclamo, pero ha negado que la convocatoria sea una excusa para invadir y anexar forzosamente la zona.

“Tenemos que buscar la justicia para el despojo que nos hicieron de la Guayana Esequiba, habrá justicia si hay una voz unida del pueblo”, dijo el presidente Nicolás Maduro sobre la consulta.

Región rica en petróleo

La reivindicación de Venezuela se intensificó desde que el gigante energético estadounidense ExxonMobil descubriese en 2015 petróleo en aguas en disputa, con reservas equiparables a las de Kuwait, y encabeza la lista de reservas per cápita del mundo.

El referéndum consta de cinco preguntas, que incluyen el rechazo al laudo de 1899 y a la jurisdicción de la CIJ, así como el apoyo al Acuerdo de Ginebra de 1966. También pregunta si están de acuerdo en crear una provincia venezolana llamada “Guayana Esequiba” y otorgar la nacionalidad a sus habitantes.

El gobierno de Maduro sostiene que el resultado, que será sin lugar a dudas favorable, reforzará su posición en el reclamo de soberanía.