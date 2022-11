Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, justificó su reciente viaje a Qatar para asistir al partido del combinado nacional brasileño con el de Suiza no solo por motivos deportivos, sino también políticos, afirmando que fue a hablar sobre “la situación” del país.

“Espero que no se crean que aquí en Qatar solo viene para hablar de la Copa del Mundo”, dice Bolsonaro sujetando unos ‘pen drives’ en los que dice haber almacenado “vídeos en inglés” en los que se explica “la situación de Brasil”.

“Les recuerdo que la FIFA tiene más miembros que Naciones Unidas. La prensa entera está aquí. Por eso la izquierda hace tanto esfuerzo para criminalizar a quien cuenta las verdades a la cara”, dijo.

En un vídeo difundido en redes sociales, el hijo de Bolsonaro atacó a “la izquierda” acusándola de no estar preocupada por la seguridad y la economía.

Tras esto, defendió que esta cita en Qatar es de gran “importancia internacional”. Lo anterior, ya que sería “uno de los poquísimos accesos” de los que disponen para hablar de “la situación” de Brasil.

En los últimos días, Eduardo Bolsonaro fue blanco de las críticas por su presencia en Qatar junto a su esposa.

Esto, al mismo tiempo que siguen en aumento las protestas antidemocráticas a las puertas de los cuarteles del Ejército brasileño.

Las críticas no solo proceden de la izquierda, sino también de los propios incondicionales de su padre, que cuestionan su paso por Qatar para ver el fútbol, mientras ellos siguen bloqueando carreteras y acampados pidiendo un golpe militar.

Terno e sapato no estádio para encontrar com Sheik @TamimBinHamad, líder do Qatar e anfitrião da copa, que humildemenyr recebeu este não presidente

Junto o pres. FIFA Gianni @FIFANTINO super educado também. Por onde passo pode ter a certeza de que levo verdades sobre o Brasil. pic.twitter.com/kaqLBvfDE4

— Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 29, 2022