Belén Soto contó, por primera vez, detalles respecto a su nueva relación. Se trata de un hombre de origen mexicano, con quien lleva saliendo poco más de nueve meses.

La situación se dio tiempo después de que la escritora y actriz chilena confirmara su separación con Branko Bacovich.

Soto actualmente reside en el país norteamericano, donde conoció a este hombre de negocios en medio del trabajo.

“Cuando lo conocí me dijo ‘no tengo redes sociales, no entiendo tu trabajo’. Ha sido muy lindo conocer y estar con una persona con una perspectiva distinta. Nos admiramos mucho. Él se dedica al mundo business, es empresario. Somos una pareja muy compatible, muy partners, de mucha lealtad, de mucha admiración, de mucha complicidad”, indicó a revista Velvet.

En este sentido, la creadora de contenido chilena aprovechó de responder críticas que ha recibido en el último tiempo, relacionadas a periodo en que estuvo soltera tras su quiebre.

“Es mi mejor amigo también en ese sentido. Me siento muy feliz de encontrar un nuevo partner con el cual me siento más libre que nunca. Estoy honestamente muy enamorada y feliz de poder volver a enamorarme sin que sea un pecado; porque la gente dice ‘ay, pero te enamoraste tan rápido’ y lo cierto es que no hay un tiempo por escrito de duelo antes de volver a enamorarte”, expuso.

Sobre la relación en sí, la actriz también contó parte de lo que ha hecho junto al empresario en los últimos meses.

“Aún no vivimos juntos. Él me ha mostrado México y hemos viajado mucho. Me ha mostrado lugares muy lindos, he aprendido de su cultura porque al final es justamente donde estoy desarrollando mi productora; he recibido sus consejos también. Me encanta tener a alguien que compatibiliza conmigo desde un lado muy intelectual. Él sabe mucho de los temas de negocios en México, entonces me apoya con mi propio negocio que estamos full desarrollando para este año”, comentó.

“Tuve suerte de conocerlo. Siento que me he ganado la lotería, justamente en un año de tantos cambios, de mucha soledad. He recibido tanto compañerismo de su parte, que realmente me siento muy afortunada de volver a enamorarme, de darme una oportunidad nueva en el amor, de no cerrarme o creer que porque lo otro no resultó, no debía volver a intentarlo”, cerró.