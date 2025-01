En el 2003 se estrenó en Canal 13 la emblemática teleserie Machos, en cuyo guion participa Pablo Illanes. Con ella, el también periodista se convirtió en uno de los guionistas insigne de la estación tras “Adrenalina”, “Playa salvaje” y “Fuera de control”.

Y aunque ha seguido escribiendo, sin ir más lejos, es la mente detrás de la exitosa serie de Netflix, Perfil Falso, en su reciente participación en “Todo va a estar bien” de Vía X se refirió a un posible remake de la teleserie protagonizada por los Mercader.

El guionista fue consultado por cuál producción prefería entre “Alguien te mira” o “Fuera de control”, donde se inclinó por esta última, momento donde apuntó a Machos.

“Fuera de control habla de temas mucho más profundos de lo que aparentemente es y otras teleseries muy exitosas como Machos, por ejemplo, han envejecido mucho peor“, lanzó de entrada.

“Porque dependía directamente del contexto en el que se estaba exhibiendo. Una sociedad un poco castrada, donde había temas que no se hablaba, como la homosexualidad, por ejemplo”, detalló respecto a sus razones.

Al respecto, ejemplificó con la trama del personaje de Rodrigo Bastidas, cuya problemática que abordaba era que no dejaba trabajar a su esposa.

“Eso lo pones en una teleserie de hoy y no tiene ningún sentido, es como de los años 50 (…) por eso todo lo que tenga que ver con un remake sería mejor dinamitarlo y reformularlo completamente“, sentenció el creador de Machos.

Pablo Illanes también reveló que ya ha recibido ofertas para hacer un remake de la teleserie, a los que se ha negado en varias ocasiones.

“Me lo han ofrecido varias veces, en distintos formatos, y siempre he dicho que no. (Porque) trata de hacer un remake de algo que las bases o el núcleo hay que cambiarlo, sería un trabajo triple que no tiene ningún sentido”, aseguró.

El escritor también se refirió a cómo ciertas escenas de la teleserie fueron modificadas en la época por decisiones ejecutivas, esto a propósito de los tópicos que generaban controversia en ese entonces.

Esto habría ocurrido con el papel de Felipe Braun, quien interpretó a Ariel Mercader, quien era rechazado por su padre por ser homosexual: “Se exigió que en un momento un personaje le dijera al niño de la teleserie que esa no era una conducta normal, obligado por texto. Fue una decisión ejecutiva. Para poder tocar el tema alguien tenía que decir que esa conducta del tío Ariel era anormal”

“Imagínate la furia porque dos guionistas del equipo éramos gay, super violento”, concluyó sobre la decisión del canal.