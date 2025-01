Priscilla Vargas perdió la paciencia con un entrevistado durante la emisión del matinal Tú Día. La situación se dio durante el reporteo en las fiscalizaciones al tránsito en el Gran Santiago.

De acuerdo a lo que relató Página 7, en un momento determinado fue retenido un motociclista que circulaba sin documentos y con una moto ilegal, el cual lanzó un airado reclamo en cámara.

El hombre, de nacionalidad extranjera, lanzó una severa crítica a los canales de televisión, además de asegurar que quería regularizar sus documentos.

“Nosotros pedimos todo y nunca nos dan nada. Estamos esperando para regular”, indicó bastante ofuscado.

“¿Por qué no hacen un programa para que nos ayuden y no para que nos molesten? A eso salen ustedes, a ver que nosotros nos vaya mal. Ustedes son puro show, puro hablar mal de los venezolanos”, agregó molesto.

Enojo de Priscilla Vargas

Ante esto, Priscilla Vargas decidió tomar la palabra y criticó lo expuesto por el motorista.

“Mejor ni ponerle el micrófono, porque más la embarra. Cuando llegan extranjeros a hacer las cosas mal, a uno le da lata”, expresó la animadora.

“¿Por qué él se compró una moto que no tiene papeles? Otra cosa será él y su documentación, pero ahí hay una moto que no cumple con la norma. No vale la pena ni siquiera escucharlo”, añadió segundos después.

Como era de esperarse, el vehículo fue sacado de circulación por parte de la autoridad, mientras que su dueño fue citado al juzgado y tendrá que pagar una elevada multa.