A fines de octubre se filtró una fotografía del participante de Palabra de Honor, Fabio Agostini, usando un parche en uno de sus ojos, esto después de haber sufrido una lesión mientras competía en el programa.

En ese entonces, en la imagen del español compartida por Zona Latina se podía ver al originario de Canarias usando un parche con motivo de pirata, sin embargo, no se conocían mayores detalles de lo que le había ocurrido y se rumoreaba que la gravedad habría provocado su salida del reality.

Sin embargo, ahora, a más de dos meses de aquello y con las grabaciones del programa finalizadas, finalmente Palabra de Honor dio a conocer las imágenes del accidente de Fabio Agostini.

Tal como se puede ver en un adelanto liberado por Canal 13, el español se encontraba participando en la competencia de salvación junto a su compañera, Anyella Grados, cuando tenía que atravesar un reducido obstáculo con elásticos gateando.

En ese momento, Agostini se lanzó de espalda al suelo para pasar por la barrera de manera horizontal cuando uno de los tensores le rebotó en el ojo fuertemente.

El golpe no le permitió terminar el recorrido y tuvo que retirarse de la prueba ante el intenso dolor. Así, mientras se doblaba del dolor le gritaba al personal de producción: “Me explotó el ojo, tengo sangre, ¡como que no, si no veo nada!”, dijo ante la respuesta de uno de los funcionarios.

Tras ello insistió diciendo mientras se alejaba adonde sus compañeros del reality: “No veo nada hermano, estoy ciego”. Ante la pregunta de su pareja de competencia, Fabio Agostini le contó: “Me pegó un elástico en el ojo fuerte, no veo nada”.

Más tarde, en una conversación con sus compañeros, la modelo peruana reveló que el español “tenía la mitad del ojo (sangrando)”.

En las imágenes liberadas por el canal, se puede ver al originario de canarias, siendo revisado por personal médico, para luego ser trasladado mientras detalla: “Está borroso, pero veo, pero como si tuviese neblina”.

Tal como consigna Página 7, en ese entonces el modelo español fue puesto bajo observación médica en el hospital San Pablo, de Lima (Perú), sin embargo, posteriormente tuvo que someterse a una cirugía a raíz de la lesión.