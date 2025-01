Daniela Castillo salió al paso de los dichos que Daniela Aránguiz expuso, el pasado viernes, respecto al duelo que vive el exfutbolista Carlos Caszely.

El exseleccionado nacional estuvo en el programa Only Fama, donde habló de su luto por la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra, quien falleció en 2022.

“Ella está bien, ella está feliz, me quiero ir para allá, aquí estoy pagando contribución, estoy pagando AFP, estoy pagando TAG, entonces, me quiero ir, quiero irme a donde está ella”, indicó Caszely.

En el mismo programa, Aránguiz se había mostrado bastante crítica de lo expuesto por el entrevistado.

“Sufrir tanto tanto tiempo es súper egoísta para tu familia. Yo digo lo que pienso. perdón que lo diga pero yo sé que ustedes dicen lo que la gente quiere escuchar”, indicó en vivo.

“Yo no estoy diciendo cómo tiene que vivir su pena o no alguien. Estoy diciendo, en mi manera de pensar, que sufrir tantos años es ser súper egoísta con el alrededor de tu vida. La vida continúa. Vivir en una pena eterna no es vivir”, agregó la figura de TV,

Daniela Castillo cuestionó dichos de Aránguiz

De acuerdo a lo que replicó Págino 7, fue la cantante quien rebatió los dichos de la panelista, aunque sin entrar en polémica.

Recordar que Castillo, en 2021, perdió a su padre llamado Arturo Castillo, a raíz de la COVID 19.

@danicastillomusica El duelo! Es absolutamente personal 🙏🏼💕 es muy difícil opinar de procesos tan dolorosos si no te ha tocado vivirlo! ♬ sonido original – Daniela Castillo

“Yo creo que esta persona (Aránguiz) lo hizo desde el amor, desde el no saber lo que significa perder a alguien tan importante en la vida, no creo que lo haya hecho con mala intención”, expuso la exintegrante de Rojo.

“Me parece relevante destacar que cuando uno opina de una persona que está viviendo un duelo, si no te ha tocado perder a alguien tan importante en tu vida, no saben lo que significa”, agregó.

De hecho, en la instancia, la cantante recordó lo que ella vivió hace unos años.

“A mí me tocó vivir muy de cerca su duelo, su desolación, su soledad, su angustia. Básicamente, cuando pierdes a alguien, el mundo se paraliza y tú crees que ese mundo también se detiene para las personas que te rodean y no es así”, expresó.

“Opinar sobre un duelo y un sufrimiento tan personal, no habiéndolo vivido es delicado”, cerró.