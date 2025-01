En Only Fama, Carlos Caszely, emblemático futbolista de Colo-Colo y la Roja, emocionó al recordar a su esposa, María de los Ángeles Guerra, fallecida en 2022 a causa de cáncer en la columna. Caszely describió su vida post pérdida como un "camino pedregoso", destacando la importancia de su esposa como la "matriarca" de la familia y su ausencia en la vida diaria tras 50 años juntos. Expresó con emoción su deseo de reunirse con ella y admitió que aún espera su señal de que está bien, mientras añade que le pesa no tenerla pero se aferra a los recuerdos de sus seres queridos.

En una nueva edición del programa Only Fama, Carlos Caszely, el histórico jugador de Colo-Colo y la Roja, habló sobre su presente. En la instancia, el idolo recordó a su esposa, María de los Ángeles Guerra, que falleció en el año 2022, por causa de un cáncer en su columna.

Al respecto, Caszely admitió que, desde la muerte de su esposa, ha vivido un “camino pedregoso”. Así, el exfutbolista recordó que perdió a la “matriarca” de su familia con quien vivió momentos inolvidables.

“Ella fue la matriarca de la familia… la capitana de mi equipo, yo hoy no tengo capitana, no tengo matriarca”, destacó.

“Le hablo al aire porque el aire es mi amigo, porque yo sé que el aire es amigo del viento, porque el viento llega hacia su estrella luminosa que ella dijo que iba a ser, para que llegue hasta ella y poder respirar un poquito más”, complementó.

Todavía más, Carlos Caszely, admitió que le pesa la ausencia de María de Ángeles en su vida cotidiana, ya que vivió una relación de 50 años. “Fui un enamorado del amor, estoy tan loco, que le bailó a una foto de ella”, expresó con emoción.

En consecuencia, “el rey del metro cuadrado” agregó: “hay amigos míos que me dicen, algún día la vas a soñar. Yo no sueño, no me acuerdo de algún sueño alguna vez. Y lo único que quiero es que algún día me diga, ¿sabes qué? Estoy bien”.

“Ella está bien, ella está feliz, me quiero ir para allá, aquí estoy pagando contribución, estoy pagando AFP, estoy pagando TAG, entonces, me quiero ir, quiero irme a donde está ella”, afirmó.

No obstante, subrayó que “después viene el recuerdo de los hijos, de los nietos y los amigos, digo, todavía no. Todavía no, un poquito más”, agregando que le resta “esperar, nada más que esperar”.