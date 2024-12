Un emotivo mensaje dedicó la actriz Antonia Santa María a Mariana Derderián, quien ha tenido un 2024 marcado por la desgracia, debido a la muerte de su hijo de seis años en un incendio.

Santa María posteó una foto junto a otras artistas, en el grupo estaba Derderián, además de Ignacia Baeza y María José Illanes.

Antonia Santa María a Mariana Derderián

“2024: un año difícil y triste para estas amigas, y cerrarlo con ustedes abrazadas y dándonos amor es un regalo, gracias a mi amada María José por tan lindo encuentro, que vengan muchos años más feliz cumpleaños mi amor”, indicó



“Mi Mariana Derderian, gracias por tanto aprendizaje y fortaleza que nos entregas, a seguir avanzando en este viaje que no te soltamos más. Ignacia Baeza, dale gasolina prima de mi corazón, valiente este y muchos años más”, añadió.

Hay que señalar que, el pasado 10 de diciembre, la propia Mariana Derderián publicó una extensa reflexión por su complicado 2024.

“Yo quiero compartir con ustedes algo, y es que si a mí me hubiese dicho Mariana, elige, o tienes un hijo durante seis años, y este va a ser el desenlace, o no lo tienes nunca, yo hubiera elegido: ‘sí, lo quiero tener’”, partió diciendo la actriz en ese momento.

“Lo hubiera elegido mil veces. Siempre lo hubiera elegido. Entonces, cuando me paro desde ese lugar y veo todo desde esa perspectiva, pienso, yo prefiero agradecer por lo que sí tuve, por esos seis años maravillosos que sí existieron, en vez de lamentarme por lo que pudo haber sido… nunca pensé que esto iba a ocurrir, la verdad”, continuó.

“He tenido mucha pena, por supuesto, y voy a tener siempre, yo no creo que yo me vaya a morir sin pena, me voy a morir de luto también”, continuó.

“Pero dos cosas, tengo que ser feliz porque lo voy a honrar y porque se lo debo a mi hija y a mi familia que sí quedó, y también me lo debo a mí y tengo que hacer que esto valga la pena”, cerró en sus redes sociales.