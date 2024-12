Mientras debatían sobre el presente amoroso de Tonka Tomicic en el programa de farándula, Zona de Estrellas de Zona Latina, un álgido cruce se dio entre las panelistas del espacio, Claudia Schmidt y Adriana Barrientos.

Todo se dio a raíz de la incredulidad de la uruguaya ante la entrevista concedida por la ex animadora a Only Fama a las afueras de un salón de belleza y la posterior mención de Sergio Rojas.

“Usted en la casa debe entender que hay gente en este medio que es muy cobarde, porque son muy buenos para sentarse a hablar acá, en el panel, o dirigir programas, o ser ejecutivos de canales de este tipo de programas, pero son muy malos para dar la cara cuando los otros, los amiguitos de la industria están pasando mal”, comenzó diciendo.

Pero su incendiaria frase vino después: “Por eso yo respeto a Sergio Rojas, se ha condoriado, sí, se ha condoriado” (sic), alcanzó a decir antes de ser interrumpida por Barrientos.

“¡Ay por favor!, casi se va preso por andar mintiendo“, le enrostró la chilena en referencia a la demanda interpuesta hace algún tiempo por Iván Núñez en contra del animador de Qué te lo digo.

Esto molestó a la uruguaya, quien le pidió respetar su turno de hablar en el programa, pero la modelo no cedió.

“A mí no me vas a hacer callar, esto no es un monólogo”, le aseguró con un dejo de burla. Tras ello, ambas se enfrentaron en una serie de declaraciones a raíz de lo dicho sobre Rojas.

“Si no me respetas, recuerda que te pueden poner las patitas en la calle”, le lanzó Schmidt a Barrientos, lo que caldeó aún más los ánimos y la uruguaya terminó dejando el programa en vivo.

“Nos volveremos a encontrar”

Aunque hasta ese minuto todo parecía ser un simple arrebato, las alarmas se encendieron cuando la uruguaya se ausentó del programa este lunes, instancia en que Pablo Candia, panelista de Zona de Estrellas, le envió un misterioso mensaje.

“Un saludo a Claudia Schmidt. Amiga, te abrazo, te beso, ya nos volveremos a ver. Yo estoy contigo“, señaló dejando el silencio en el estudio.

Pese a que ni el canal ni la uruguaya han confirmado su salida, el mismo Candia la dejó entrever en sus redes sociales, donde compartió una fotografía de Schmidt y con un mensaje de despedida.

“¡Eres una seca! Volverás, estoy seguro, y tú y yo nos volveremos a encontrar“, cerró en el escrito.