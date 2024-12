Luis Hermosilla se encuentra, actualmente, cumpliendo prisión preventiva en el anexo Capitan Yaber, mientras es investigado por los delitos de soborno, delitos tributarios y lavado de activos.

Fue en ese contexto que, hace un tiempo, Fernando Paulsen, expuso en su programa en CNN Chile que podía tener conflictos de interés para opinar respecto al denominado Caso Hermosilla, debido a que mantenía una relación de amistad con el abogado.

“Yo tengo una relación familiar con Luis Hermosilla, él es padrino de mi hijo (…) por lo tanto, usted tiene todo el derecho a juzgarme por lo que voy a decir, de acuerdo, a si eventualmente puedo tener un conflicto de intereses”, sostuvo en marzo pasado.

Lo cierto es que Paulsen volvió a referirse a este tema en una entrevista con Eduardo de la Iglesia, para el programa Todo va a estar bien.

En este sentido, el periodista expuso que ha llamado a su amigo en los últimos meses, e incluso tiene la intención de ir a visitarlo.

Fernando Paulsen y Luis Hermosilla

“Él no solamente es mi amigo, yo lo he dicho cada vez que lo entrevisté. Siempre me tomaba para decir que Luis Hermosilla era el padrino de mi hijo Baltazar”, indicó.

“Lamento lo que está sucediendo con él, pero siento que esto es algo que solamente le compete a la justicia”, agregó.

“No (lo he ido a ver), lo llamé eso sí. Probablemente más adelante voy a ir a verlo. Vamos a ver, porque el juicio tiene que terminar”, comentó.

“No tendría problema en ir a verlo, como él me fue a ver cuando yo estaba preso en otras circunstancia, totalmente distintas”, añadió.

De hecho, sobre el final Paulsen reconoció que el Caso Hermosilla también ha tenido consecuencias negativas para él.

“Hay gente que a la cual yo no les caigo bien, por lo tanto han tratado de inventar cosas para asociarme con las situaciones que le imputan a Lucho Hermosilla”, detalló.

“Han inventado de todo, pero no es algo que me sorprenda. Han inventado noticias falsas”, cerró.

Hay que señalar que, el próximo 8 de enero, Luis Hermosilla será formalizado por la arista ‘Parque Capital’, que investiga la tramitación de permisos para el proyecto de los hermanos Jalaff.