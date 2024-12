Un reportaje de Primer Plano reveló el curioso presente de Pilar Cox, recordada animadora de televisión, actriz y modelo de los 80 y 90 que hoy atiende un almacén en la comuna de El Bosque, región Metropolitana.

Cox, que es considerada por muchos una de las primeras “divas” de la animación televisiva en Chile, reveló cómo es su vida actualmente, luego de alejarse de las pantallas.

Ahora vive con una amiga de la infancia que le prestó ayuda en un momento difícil y a cambio le ayuda con su local de barrio y otras tareas domésticas. “Yo me caigo y me paro”, aseguró la ex rostro de Canal 13.

Cabe recordar que, Cox tenía un millonario contrato con el canal, que luego dejó debido a un conflicto con el presentador Javier Miranda. Desde entonces no volvió a tener un espacio en la TV chilena.

“Toda mi vida siempre ha sido improvisada. Nunca me imaginé contratos millonarios en el canal, que iba a ser famosa, que iba a trabajar en televisión, que iba a renunciar a la televisión, etc”, reflexionó.

“Todo ha cambiado y todo este ambiente me ha hecho muy feliz“, reconoció, asegurando también que ahora está muy conectada con Dios y con sus hijos.

La era dorada de Pilar Cox en la TV

En entrevista con el panel del programa, Cox dijo que fue la presentadora mejor pagada de la “época dorada” de la televisión, aunque el tiempo se le hizo breve.

“Fue poco tiempo en televisión y mucho tiempo de consecuencia“, reflexionó. Por esa época recibía una suma millonaria, que le permitió comprarse una casa y un auto al contado, con solo 25 años, así como criar a sus hijos y enviarlos a buenos colegios.

Pero nunca guardó parte de estos recursos. “Nunca tuve la mente del ahorro, yo hasta hoy no sé ahorrar, yo tengo y gasto. No soy consumista, ni materialista, soy dadora. No tengo esa cuestión de ‘tengo que ahorrar para el futuro"”, reconoció.

Según comentó, tras vender su casa años atrás y luego dejar el departamento que compartía con sus hijos cuando estos ya hicieron sus propias vidas, vive de una pensión y algunos beneficios estatales.