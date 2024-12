Tonka Tomicic, ex animadora de Canal 13, lleva más de un año fuera de la televisión tras el caso Relojes VIP, donde su exmarido, Marco Antonio López Spagui, alias "Parived", está involucrado. Se descubrieron cheques con su nombre en la investigación, lo que la llevó a declarar meses atrás. En una reciente declaración, Tonka reveló que el proceso judicial ha ralentizado sus proyectos profesionales. Aunque no especificó sus nuevos proyectos, afirmó que no extraña la televisión y que estar alejada le ha ayudado. Respecto al caso judicial, mencionó que ha sido un camino difícil pero que ha aprendido mucho y se ve como una mujer fuerte y con ganas de seguir adelante. Actualmente vive con su hermana, ha dejado la casa que compartía con su exmarido y no tiene interés en comenzar una nueva relación hasta cerrar ciclos y rearmarse emocional y profesionalmente.

La ex animadora de Canal 13, Tonka Tomicic, lleva más de un año alejada de la televisión, esto luego de que estallara el bullado Caso Relojes VIP, donde su exmarido, Marco Antonio López Spagui, también conocido como “Parived“, se encuentra involucrado.

Pero tal como es recordado, las acciones del “gurú espiritual” también salpicaron a la ex “Bienvenidos”, pues dentro de la investigación se encontraron cheques con su nombre y firma a través de los que su exesposo hacía negocios con los accesorios, misma razón por la que tuvo que declarar hace algunos meses.

Ahora la comunicadora se refirió a su presente en conversación con Only Fama, donde admitió que el proceso judicial ha estancado algunos proyectos profesionales.

“Tengo algunos proyectos en barbecho, pero nada ha visto la luz todavía. Veremos qué pasa el 2025“, comenzó diciendo, a lo que agregó: “Nada puede ver la luz hasta que no tenga una salida o una solución el tema judicial, pero espero que eso sea lo más pronto posible para poder rearmarme en la parte profesional y personal”, afirmó.

Pese a que no detalló la índole de estos proyectos, Tonka Tomicic aseguró que no extraña la televisión y que incluso estar alejada de ella la ha ayudado en este proceso.

“Pensaba que la iba a extrañar, pero no. La verdad que no, ni la prendo. Siento que me ha ayudado no estar en la tele“, aseguró.

Tonka Tomicic sobre el Caso Relojes

La exanimadora también se dio el tiempo de hablar de cómo ha enfrentado el proceso judicial del Caso Relojes, además de su presente sentimental.

“No ha sido fácil, para nada, ha sido un camino súper duro, pero he sacado muchas cosas en limpio. No me identifico con las circunstancias que me rodean, creo que no soy eso. Frente a esa reflexión también siento que a veces uno mira una película y se queda en el cuadro, viendo muy de cerca los eventos y los acontecimientos de tu vida. He aprendido a darle tiempo a los eventos y a poder mirarlos con distancia”, dijo al programa de farándula de Mega.

Sobre lo mismo, agregó que actualmente vive con su hermana, luego de dejar el hogar que compartía con su exmarido, y que, de momento, no está interesada en comenzar una nueva relación: “Uno tiene que esperar cerrar ciclos para empezar de nuevo. Tengo que salir de mis puntos pendientes para rearmarme, y pensar en una nueva Tonka en lo emocional y profesional”.

“Me siento una mujer fuerte, una mujer íntegra, con energía, con muchas ganas de salir adelante. Esa es mi forma de ver la vida. Todos los días es una oportunidad para partir de nuevo y empezar de cero. En eso soy muy positiva”, dijo a modo de cierre.