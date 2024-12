Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La actriz Antonella Ríos y Marcelo Barticciotto fueron víctimas de una encerrona en Ñuñoa, donde fueron amenazados con armas de fuego y les robaron el auto. En una reciente participación en el programa Hay que decirlo, Ríos aclaró que actualmente no mantienen contacto y que en el momento del robo tenían una relación de amistad. Ante la pregunta sobre el motivo de su distanciamiento, la actriz respondió brevemente que no sabría decir por qué, y también reveló que se encuentra soltera. Hasta el momento, Barticciotto no ha comentado públicamente sobre esta situación.