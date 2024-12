Magdalena Montes se despide entre lágrimas de Top Chef Vip al ser la novena eliminada del programa culinario, tras no convencer a los jueces con sus preparaciones en una jornada marcada por humor, accidentes y llantos. En la competencia, Cony Capelli sufrió un accidente con aceite caliente, pero logró salvarse de la eliminación junto a sus compañeros Álex Ortíz y José Luis Bibbó. Ya en la prueba de eliminación, Magdalena Montes no convenció con su plato de ají y fue eliminada, expresando su tristeza y agradecimiento por la experiencia.

En una nueva jornada de eliminación, Magdalena Montes, se despidió, entre lágrimas, de Top Chef Vip, tras no convencer a los jueces con sus preparaciones, por lo que se transforma en la novena eliminada del programa culinario.

El nuevo episodio de Top Chef Vip, estuvo marcada por humor, accidentes y llantos.

En primer lugar, los participantes compitieron en equipos durante la prueba de salvación, donde prepararon pollo relleno con papas William.

Primera competencia de salvación

En aquella instancia, Cony Capelli sufrió un peligroso accidente mientras cocinaba junto a su equipo, ya que se quemó con aceite caliente, y debió ser trasladada a un centro asistencial.

Pese a ello, junto a sus dos compañeros, Álex Ortíz y José Luis Bibbó, realizaron la mejor preparación y lograron salvarse de la eliminación.

Posteriormente, los concursantes debieron enfrentaron una complicada prueba de eliminación, donde el ají debía ser el protagonista.

Magdalena Montes es la nueva eliminada de Top Chef Vip

De este desafío, los peores evaluados por los chefs fueron Nicolás Brown, Rayén Araya y Magdalena Montes. Esta última, no convenció a los jueces con su preparación y debió abandonar la competencia.

Tras saber la decisión de los chefs, la querida competidora, y una de las más fuertes, rompió en llanto y recibió el cariño de sus compañeros.

“Me voy súper triste porque estaba muy contenta, aprendí mucho. Estoy muy agradecida de la gente de la cocina y de los chefs”, señaló tras la eliminación.

Asimismo, complementó que el programa era uno de sus favoritos durante la primera temporada y que ansiaba poder participar en algún momento.

“Cuando yo vi la primera temporada, me encantó el trabajo de ustedes. Yo trabajo en televisión hace muchos años y hace mucho tiempo que no veía un programa que me gustara ver, y yo dije ‘ojalá me llamen de ese programa participar"”, mencionó.

“Como yo tengo mi cerebro en sintonía con mis metas, me llamaron. Lo disfruté mucho, es uno de los mejores lugares en los que he trabajado”, expresó Montes entre lágrimas.

De esta forma, Magdalena se sumó a Antonella Ríos, Héctor Morales, Horacio de la Peña, Teresita Reyes, Luis Gnecco y Tomás Gonzáles, como los eliminados del programa.

Recordemos que José Luis Bibbó y Scarlette Gálvez, lograron reingresar a Top Chef Vip, tras un proceso de repechaje.