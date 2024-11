Este lunes regresa a las pantallas la historia de Peyuco y Rodolfo Ruttenmeyer de Amores de Mercado de la mano de Mega, esto después de que el canal se hiciera con los derechos de la creación original de TVN.

La historia debuta poco después de que la estación emitiera su remake (nueva versión, según su traducción al español) de “El Señor de la Querencia”, otro de los títulos adquiridos, junto con “La Fiera”, cuya producción aún no comienza.

Pero desde el anuncio de estas adaptaciones se ha encendido el debate respecto a que tan buena idea es hacer una nueva versión de las teleseries, dado que -para algunos- no ha transcurrido tanto tiempo.

Por ejemplo, el drama protagonizado por Julio Milostich se estrenó en 2008, es decir, hace 16 años. Mientras que Amores de Mercado debutó en 2001, o sea, 23 años.

Por ello, el canal y su área dramática han sido duramente cuestionados, incluso por antiguos integrantes del elenco original.

Tal es el caso de Iñigo Urrutia, quien interpretó al recordado Esaú en la versión original, y que calificó el remake como un “despropósito”.

“Es un despropósito empezar a hacer remakes de teleseries que fueron buenas, cuando hay otros guionistas y otras historias, tal vez más interesantes o más contingentes que se pueden contar”, aseguró al podcast Reyes del drama.

Otra que secundó sus declaraciones fue Catalina Pulido, quien interpretó a la psiquiatra Chantal Müller: “¿Para qué repetir un éxito? Me parece muy poco inteligente. Y hoy los guiones están muy malos, y piensan que le dieron el palo al gato repitiendo lo mismo que se escribió hace más de 20 años. Yo creo que no va a resultar”, dijo tajante en ese entonces a Página 7.

Quien no se quedó atrás fue el actual presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, quien admitió en una entrevista que si hubiese estado en sus manos la decisión, no habría vendido los derechos de las teleseries.

“El debate es bien chileno, así como medio chaquetero”

Pero junto a la novela que regresa a las pantallas este lunes 25 de noviembre, también regresan dos de sus escritores originales, Larissa Contreras y Alejandro Cabrera.

Este último conversó con BioBioChile sobre lo que se aproxima para la adaptación y también hizo frente al debate instaurado frente a los remakes, los que calificó de “chaqueteros” y “estrechos de mente”.

“A mí me parece un poquito triste que los mismos actores sean los que critiquen las nuevas versiones, porque es como, no sé, son tus compañeros”, comenzó diciendo en conversación con nuestro medio.

“Yo no estoy en contra de eso, me parece súper bueno, se hace en todos lados”, aclaró sobre su postura personal frente a los remakes. “En Chile nomás parece como que molesta un poco que se hagan este tipo de cosas”, añadió.

Respecto a las críticas, el guionista de Amores de Mercado agregó: “Creo que el debate es bien chileno, así como bien…, no sé… es medio chaquetero, pero por qué no sé. Se hacen en todas partes (los remakes). Si te presentan una película gringa que ya se hizo y le hacen un remake o una nueva versión, nadie dice nada, es como ¿por qué acá? Creo que el ambiente es un poquito estrecho de mente”.

Amores de Mercado v/s Nueva Amores de Mercado

Pese a que la teleserie se ha presentado como un “remake”, el guionista Alejandro Cabrera, asegura que es más bien una adaptación del guion ya escrito para TVN.

“Tuvimos que adaptar una teleserie que ocurrió en 2001 para adaptarla al 2024, con todo lo que eso significa”, dijo a BioBioChile.

“Son las mismas historias, no hubo que hacerles ningún cambio en esencia a las historias mismas, ni a los personajes, sino que más que nada de vocabulario del habla. Cosas que cambiaron, que ya no se dicen o chistes que ya no se hacen, porque antes era más homofóbico o (chistes) de género y todo ese tipo de cosas, que son avances que ahora tenemos en la sociedad, que están incorporados también en la nueva versión”, detalló.

Sobre los cambios que puede esperar el público, el guionista de Amores de Mercado detalló que yacen en la cantidad de personajes y, por ende, de historias.

“Antiguamente en las teleseries había más de treinta actores y más de treinta personajes, esta tiene veintitantos. Hay una o dos historias que no existen de la historia original, pero eran muy secundarias”, reveló sin especificar cuáles.

Así mismo, detalló que ahora la historia se ambientará en el Chile postpandemia y post estallido, por lo que los diálogos incluirán lenguaje y alusiones a estos.

No obstante, fuera de ello, Cabrera asevera que la historia sigue funcionando, pues “hay cosas que no han cambiado y es de lo que va un poquito esta historia. Si no existiera una gran desigualdad social en este país, incluso más que hace 20 o 23 años. Eso hace que la historia todavía pueda funcionar en esta época”.

“Eso también habla de que el país no ha cambiado mucho y eso puede ser un poquito triste y decepcionante. En ese sentido, quizás esta adaptación o remake tendrá como un poco de crítica”, dijo a BioBioChile.

La Nueva Amores de Mercado llega este lunes a las pantallas de Mega con Pedro Campos en el rol de Peyuco/Rodolfo, Andrés Velasco como “El Chingao”, Amparo Noguera como Maitén, Gastón Salgado en el papel de Jonathan, Fernanda Salazar será Betsabé y Francisca Walker, Fernanda.