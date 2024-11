La historia de Estefanía fue una de las que se presentó durante el primer bloque de la Teletón 2024.

Su caso incluso emocionó a Don Francisco, quien cantó la canción “En Mejillones”, ya que Estefanía y su pareja son de la zona.

Estefanía y su esposo, Rigoberto, se conocieron a los 15 años, se enamoraron y comenzaron un pololeo a distancia, ya que ella se tuvo que ir a San Felipe.

Cuando estaban en el colegio, Estefanía quedó embarazada, por lo que Rigoberto iba a clases y luego trabajaba pescando. Tres años después, nació su segunda hija.

El exceso de trabajo de Rigoberto, según relató la pareja, complicó la relación, por lo que se separaron y ella volvió a San Felipe. Pasaron los años, y producto de una nueva relación, Estefanía quedó embarazada nuevamente.

“Fue igual difícil, porque iba a ser madre soltera”, relató la joven.

Estefanía y el accidente que le cambió su vida

Continuando con su historia, Estefanía dijo que un día en 2017 se subió a un vehículo junto a una persona que conducía ebria. “No recuerdo por qué lo hice, si era súper cuidadosa de eso”, continuó.

En el trayecto, chocaron y Estefanía terminó en el hospital, donde le dijeron que no podría volver a caminar producto de sus heridas.

“¿Cómo iba a ir a dejar a mi hija a la escuela?¿Cómo iba a ayudarla?¿cómo iba a ser mamá?”, se preguntaba la joven, quien tomó la decisión de ingresar al instituto Teletón, donde le ayudaron a fortalecer sus brazos y su tronco.

Durante el proceso de rehabilitación, Rigoberto fue fundamental, ya que le ayudó tanto con sus hijas como con las terapias.

De a poco, retomaron las salidas entre ellos, con las niñas y renació el amor, por lo que volvieron a estar juntos y formar nuevamente una familia.

Don Francisco se emocionó

La historia de Estefanía y Rigoberto, emocionó tanto al público como al mismo Don Francisco, quien incluso en un momento terminó con la voz entrecortada mientras los entrevistaba.

“Yo vi varias veces esta nota, a lo mejor estoy muy viejo ya, pero me emocionó, me emocionó porque yo realmente creo que eso es Chile, el corazón de Chile no ha cambiado”, dijo Don Francisco.

Incluso, aprovechó de cantar la canción “En Mejillones”, pero cambió la letra al inicio de “En Mejillones yo tuve un amor”, por “En Mejillones yo tengo un amor”.

Revisa el momento completo a continuación: