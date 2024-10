Angélica Castro reveló en el podcast Más que titulares una impactante experiencia vivida tras el parto de su hija en 2004, donde estuvo al borde de la muerte debido a un descuido médico que le provocó un shock séptico grave. A pesar de considerar demandar, decidió no hacerlo por la carga emocional que implicaba revivirlo. La modelo describió este episodio como una oportunidad de crecimiento que le permitió dedicarle más tiempo y conciencia a su hija Laura, agradecida por tener una segunda oportunidad tras enfrentar la muerte.

Angélica Castro estuvo invitada al podcast Más que titulares, en donde dio cuenta de varias situaciones que ha vivido en su vida.

Una de estas tuvo relación con un hecho que ocurrió en 2004, después del parto de su hija Laura.

En este sentido, la modelo aseguró que estuvo cerca de morir por una situación que se dio en el recinto médico.

Asimismo, Castro sostuvo que, en ese momento, el especialista no le retiró un conjunto de gasas que le habían colocado tras el parto.

Aquello, en palabras de la animadora, le provocó un shock séptico grave.

“Al principio todo el mundo me decía que demandara, y yo pensaba ‘sí, lo voy a demandar’ pero después era tan dramático volver a recordar todo, que al final no lo demandé”, expuso.

“Hay cosas bien delicadas en el parto, de las cuales hay que estar muy atenta (…) para mí eso que viví fue una oportunidad de crecimiento gigantesca, puedo decir que hubo un antes y un después en mi vida”, agregó.

En la conversación, Angélica Castro contó parte de lo que vivió en esa oportunidad, asegurando que estuvo cerca de morir.

“Cuando estoy enfrentando el momento más alegre, luminoso y feliz, imagínate lo que es tener una hija, que para mí era el sueño de mi vida, resulta que me muero, veo el túnel y me voy. Me estaba muriendo, pero logré volver gracias a Dios”, comentó emocionada.

“Yo dije ‘si yo volví, es para mí una nueva oportunidad que me está dando la vida’, porque yo me podría haber ido y mi hija hubiera vivido una historia con un tremendo papá, pero sin su mamá. Yo la hubiera conocido desde otra dimensión”, añadió.

“Cuando sucedió esto fue un tremendo regalo en términos del tiempo que le dediqué a Laura. Yo pienso que siempre le hubiera dedicado mucho tiempo, pero no al nivel de conciencia con el que le he dedicado, porque mi estado de conciencia era mayor, ya que sabía que podría no haber estado”, concluyó.