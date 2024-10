Durante este lunes se viralizó un video donde la candidata a alcaldesa por Santiago, Irací Hassler, aparece ahogando al comediante Hermann Heim en una pileta, generando amplia polémica. Las críticas desde el mundo político no se hicieron esperar, pero Hassler aclaró que fue un sketch consentido entre ambos, sin violencia.

Durante este lunes se volvió viral un registro que muestra a la candidata a alcaldesa por Santiago, Irací Hassler, ahogando, de forma actuada, en una pileta al comediante Hermann Heim, en un video que generó amplia polémica.

“Yo no soy tu prima, no soy tu mami, ¿te quedó claro? (…) Soy tu candidata y tu vecina. Irací, otro no. ¿Te quedó claro?”, indicaba la militante del Partido Comunista en ese instante.

Al respecto, fueron varias las críticas que surgieron en el mundo político, las cuales fueron respondidas por Hassler en ‘X’.

“Vi algunas reacciones diversas a un video que hicimos con Hermann Heim. Antes que la derecha intente desviar la atención y hacer aprovechamiento político, quiero contarles que fue un sketch dentro de una entrevista, recordando una frase machista que recibí en un matinal”, sostuvo.

“Por supuesto, fue consentido entre dos adultos, sin violencia de ningún tipo. Nuestra campaña avanza a paso firme, quizás por eso algunos se ponen nerviosos”, añadió.

Irací Hassler y Hermann Heim

Santiago Mayoress Irací Hassler "drowning" Hermann Heimpic.twitter.com/SF0Vd2euKj — Curanilahue Crave (@ChileanCrave) October 14, 2024

Durante la jornada, el propio Hermann Heim entregó su versión en el programa Podría ser peor de Radio Bío Bío, donde conversó con Julio César Rodríguez.

“Es como cualquier entrevista que hayamos tenido, nosotros estamos en un ciclo de entrevistas. Iraci es nuestro antepenúltimo capítulo y siempre grabamos un sketch para empezar”, indicó.

“Como estábamos al lado de una fuente, yo le dije ‘Irací, me quieres (ademán de lanzar la cabeza al agua), y ella aceptó, y todos en reírnos básicamente”, agregó.

Tras eso, Heim reaccionó a las críticas que generó el clip, asegurando que fue algo acordado.

“Desperté hoy y estaba en varios rincones de TikTok, varios oscuros. Tenemos estas dinámicas con todos los candidatos, todos se prestan al final para alguna actuación de ese tipo. De hecho, los sketch son lo menos terribles”, detalló.

“La imagen es chocante, pero igual es divertido, al final. Yo creo que ahí está la deshonestidad intelectual de cambiarle el contexto”, añadió

“Todo es ficción, yo hago un personaje que es absurdo, que no se da cuenta de las atrocidades que dice. Es más, esta no es nuestra primera portada (…) el humor es subjetivo, siempre va a haber gente que no le va a parecer gracioso, pero a otros sí”, concluyó respecto al tema.