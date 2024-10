Este viernes por la mañana, Claudia Conserva anunció que entrevistará a Paulina Urrutia en su programa de TV+.

La conversación se dará luego que seguidores expresaran su preocupación por la actriz, a raíz de sus últimas imágenes.

Mensaje a Paulina Urrutia

“Esta es una invitación para que esta tarde (viernes) a las 20:30 hrs nos acompañen en @tvmas.tv (TV abierta) para compartir un programa especial donde nuestra invitada Paulina Urrutia nos cuenta el proceso que está viviendo y cómo han sido estos últimos meses de su vida”, indicó.

“Gracias amiga por confiar, por tu honestidad, valentía, templanza, por tu sonrisa a pesar de la adversidad, por tu sencillez, tu resiliencia. Te admiro Pauli!”, añadió.

Paulina Urrutia ha estado alejada de los medios de comunicación en el último periodo, aunque sí ha realizado actividades y charlas.

La artista vivió un complejo momento durante mayo de 2023, a raíz de la muerte de su esposo, Augusto Góngora.

Recordar que Urrutia fue la cuidadora principal del periodista, quien padecía de alzheimer.

De hecho, ambos grabaron un documental llamado La Memoria Infinita, dirigido por Maite Alberdi, el cual obtuvo una nominación al Óscar.

“Eso te lo puedo decir muy fácilmente, yo creo que Augusto es el más feliz de todos nosotros y espero que también nos haya ayudado a que la mayor cantidad de gente la vea”, indicó en ese entonces.

“Yo creo que no hay nadie más feliz que Augusto en este momento. Me lo imaginaba así, con la manito en la boca”, dijo visiblemente emocionada. “Augusto era muy bueno para reírse, pero cuando ya ponía la manito en la boca era como emoción, entonces me lo imagino así, feliz y con manito en la boca de emoción”, añadió.