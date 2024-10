Savka Pollak confesó, a través de sus redes sociales, haber vivido un momento bastante tenso durante las últimas celebraciones de Fiestas Patrias.

Esto debido a que, justo antes de ingresar a un evento, su hija Laura se perdió entre la multitud, situación que puede resultar extremadamente difícil para cualquier madre.

“Como vamos harto con la Lauri a eventos masivos, siempre está el riesgo de que esto pase. Además, uno es humano y comete errores. Incluso a veces me la amarro con un pañuelo”, indicó.

“No me aseguré de decirle que me iba a dar vuelta a comprar un ticket, ahí mismo donde estábamos. Entonces ella se dio vuelta para el otro lado, no me vio, y me empezó a buscar”, añadió.

Situación de Savka Pollak

Por fortuna, la animadora sostuvo que tiene un plan conversado con la menor de edad, el cual utilizaron durante aquel imprevisto.

“Debe quedarse cerquita del último lugar donde nos vimos y buscar a alguien de confianza, idealmente una mujer con hijos, para pedir ayuda y decir si le pueden prestar el teléfono. Lauri se sabe mi número de memoria”, expuso.

En este caso, Savka Pollak reconoció que su hija busco resguardo en dos carabineras que estaban en aquella zona, para luego llamarla.

“Cuando me di cuenta de que la chica no estaba, mantuve la calma, busqué un poco, no me quise mover mucho”, expuso la comunicadora.

“(Laura) estaba súper tranquila, se acercó a mí muy normal, como siempre. No había angustia ni desesperación de ninguna de las dos, porque nos habíamos anticipado”, cerró.