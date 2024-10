El martes se confirmó el fallecimiento de Frank Fritz, icónico presentador de "Cazadores de Tesoros", a los 60 años. Su colega Mike Wolfe informó que Fritz sufrió un infarto y lo describió como un soñador sensible y divertido. Juntos recorrieron Estados Unidos en búsqueda de tesoros arqueológicos durante 11 años, hasta que Frank dejó el programa en 2021 por problemas de salud. Un año después, sufrió un accidente cerebrovascular que lo mantuvo alejado de los medios, pero activo en redes sociales.

Este martes se confirmó la muerte de Frank Fritz, histórico presentador del programa Cazadores de Tesoros, a los 60 años.

El animador sufrió un infarto, de acuerdo a lo que confirmó su compañero de programa, Mike Wolfe.

“Conozco a Frank desde hace más de media vida y lo que has visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador que era tan sensible como divertido”, expuso.

“Al igual que fuera de cámara, Frank tenía una manera de llegar a los corazones de muchos simplemente siendo él mismo”, agregó.

“Hemos realizado innumerables viajes y compartido tantas millas y me siento bendecida de haber estado a su lado cuando emprendió el último viaje a casa. Te amo amigo y te extrañaré mucho. Sé que estás en un lugar mejor”, concluyó.

Muerte de Frank Fritz

Fritz y Wolfe fueron compañeros de programa de History Channel por cerca de 11 años, cuando recorrían Estados Unidos en busca de ‘tesoros arqueológicos’.

En 2021 Frank decidió dejar el espacio, aparentemente por problemas de salud.

De hecho, un año más tarde el comunicador sufrió un accidente cerebro vascular, lo que debilitó aún más su cuerpo.

Desde ese entonces se había mantenido alejado de los medios de comunicación, aunque no de redes sociales.