Stefan Kramer volvió a sacar risas con una imitación, en esta ocasión su ‘víctima’ fue Claudio Bravo, exportero de la Selección Chilena.

Se trató de un clip de poco más de un minuto, en donde, desde una mirada humorística, se muestra la vida del deportista luego de su retiro.

“Llego a un momento distinto, a un momento de plenitud, y estoy disfrutando mucho de las cosas simples. Estoy regando, disfrutando de la naturaleza, lavando platos, sientiéndome muy feliz de botar la basura”, expuso el comediante.

Tras aquello agregó: “Creo que no hay nada más bonito que divertirse”.

Junto con eso, el imitador nacional aprovechó de promocionar su próximo evento, denominado “El Show de Kramer en Concierto”, el cual se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre.

Hay que señalar que Bravo anunció su retiro del fútbol el pasado 26 de agosto, a través de un emotivo video.

“Creo que he tomado una decisión acertada, meditada, una decisión muy conversada a nivel familiar. Creo que es momento de cerrar un ciclo muy importante en mi vida”, indicó en la oportunidad.

“Agradecer a todos los compañeros que he podido tener a lo largo de mi carrera, a todos los técnicos, a todos los directivos, a todo el personal que me ha podido ayudar, sobre todo en los momentos no tan bueno del fútbol y en los momentos de adaptación”, añadió.

El último partido del futbolista, por la Selección Chilena, fue en la pasada Copa América, donde Chile cayó por 1 gol a 0 ante Argentina.