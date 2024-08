Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En una entrevista reciente, Daniella Campos, expanelista de Sígueme, se mostró tajante al declarar que no votaría por su hermana Denisse, quien es candidata a concejal por Valparaíso. Ante estas palabras, Denisse Campos respondió señalando que lamentaba profundamente la postura de su hermana y asegurando que esta no comprendía las necesidades de la gente del puerto, agregando que le fue mal apoyando a José Antonio Kast. Además, Denisse mencionó el largo tiempo de distanciamiento familiar y afirmó que Daniella no tiene cercanía ni empatía con la gente y aseguró que ya no existe para ella.