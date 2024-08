Antonia Casanova, participante de Gran Hermano, ha revelado que no tiene relación con su padre, el modelo Álvaro Casanova. En una conversación con Miguel Martínez, con quien tiene un romance incipiente al interior del encierro, Antonia reveló que su primer contacto con su padre fue a los 18 años a través de un mensaje por WhatsApp, luego de pasar su infancia enviándole cartas sin respuesta. A pesar de esa ausencia paterna, Antonia asegura que la situación la ayudó a forjar su carácter y madurez.

Desde su ingreso a Gran Hermano junto a su madre Yuyuniz Navas, Antonia Casanova, ha dejado en claro que no tiene relación con su padre, el modelo Álvaro Casanova.

Junto con ello, reveló en una actividad que la primera vez que lo vio en persona fue cuando acudió a una fiesta invitada por sus amigos a la casa del ex Venga Conmigo.

Ahora, en una conversación con Miguel Martínez, con quien tiene un incipiente romance, la joven reveló que el primer contacto que tuvo con su padre fue cuando cumplió 18 años, esto después de pasar toda su infancia enviándole cartas.

Según relató en Gran Hermano, la nieta de Eli de Caso, Antonia, para su decimoctavo cumpleaños recibió un mensaje por WhatsApp de su padre, quien le ofreció una llamada para conversar y “aclarar dudas”.

“Lo conozco porque sé quién es, porque era modelo y salía en la tele, pero no lo veo”, le contó al español.

Ante la pregunta de si le ha hecho falta la figura paterna, pues fue criada por su madre y abuela, admitió: “Cuando era chica, sí. No sabía por qué no quería verme o por qué no estaba”.

“Le mandaba cartas, le escribía cartas”, reveló, sin embargo, nunca tuvieron respuesta. No obstante, Antonia aseguró que esa indiferencia la ayudó a forjar su carácter y madurez.