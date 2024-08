La noche de este domingo un nuevo integrante de Gran Hermano 2 tuvo que dejar la casa tras convertirse en el tercer eliminado de la competencia, se trató de Yuyuniz Navas.

La eliminación ocurrió después de una conflictiva noche en la casa, donde los participantes no nominados se sinceraron y expresaron uno a uno a quien querían fuera de la competencia.

Previamente, de la placa se salvaron Manuel, Cami Andrade, Chama, y por último Patricio.

Tras conocer la noticia, Yuyuniz expresó que se siente contenta de salir del programa: “Esto está siendo muy desagradable, no estoy acostumbrada a esta locura y esta agresividad, me parece realmente impactante lo que pude ver y escuchar acá”.

Recordemos que, Navas ingresó a la casa acompañada de su hija, la influencer Antonia Casanova, de 23 años. Ante la salida de su madre, Antonia dijo que “creo que lo hemos hecho muy bien, ella ha dicho y ha sido súper real. Me da pena que se vaya porque creo que todavía tenía mucho que mostrar“.

Adicionalmente, su madre mencionó que “siento mucho dejar a la Antonia en este ambiente, con este tipo de personas, es impresionante. Me voy muy contenta, me hubiera gustado renunciar, así que me lo tomo muy bien”.

“Les deseo a todos mis compañeros que juegan un juego limpio, que tienen valores y principios y que van de frente, sin agredir, sin hacer bullying, les deseo suerte a todos“, concluyó.