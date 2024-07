La noche de este martes, Alexandra Méndez, más conocida como “Chama”, realizó la primera nominación espontánea de la segunda temporada de “Gran Hermano Chile“.

La venezolana aprovechó el hecho de que el programa habilitara dicha jugada esta semana, por lo que acudió rápidamente al confesionario a entregar sus votos.

Chama inauguró la nominación espontánea

Cabe recordar que la nominación espontánea consiste en un voto que puede hacer sólo un jugador cada semana, y que equivale, en realidad, a cinco votos: tres para la primera persona escogida, y dos para la segunda.

Así, Chama inauguró la dinámica, entregándole sus tres primeros votos a Felipe Thompson, y los dos siguientes a Yuyuniz Navas.

“Creí en él, pero luego ya ha sido como un poco falso. Lo siento mentiroso, no creo en su persona, no creo en nada de lo que es él“, argumentó Méndez respecto a su voto por Felipe.

Sobre Yuyuniz, la chica reality opinó: “No me siento cómoda con ella en el equipo, es una persona que siempre anda buscando un problema, no tiene respeto, y siento que me ha buscado mucho”.

“Siento que es una persona que cree que se merece un respeto, el cual ella no da”, agregó la venezolana respecto a la hija de Eli de Caso.