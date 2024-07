Coni Capelli, ganadora de Gran Hermano 1, se refirió a los dichos y descalificaciones que ha emitido Sebastián Ramírez en su contra durante los últimos días. Recordemos que, partió Gran Hermano 2 y él se unió al reality nuevamente.

Fue durante la fiesta del viernes que Ramírez, mirando a las cámaras, lanzó algunos comentarios dirigidos a Capelli, con quien mantuvo un vínculo amoroso durante la primera temporada del reality el año pasado.

“Capelli acá estamos tus papás”, dijo durante la celebración. “Denos más, si no está la ‘Copetelli"”, señaló.

Coni Capelli por dichos de Sebastián Ramírez

“No me tomo nada personal, yo siempre he dicho que lo que uno hace dice más de uno que del otro. Yo vengo siempre ha disfrutar y como siempre he dicho, cuando uno está tranquilo los factores externos no te afectan”, respondió Coni en una entrevista con TiempoX.

“La verdad es que poco me he enterado de eso y he visto ciertas situaciones, por supuesto, pero más bien habla del participante que de mí, yo estoy enfocada en mi trabajo. Estoy muy feliz en el lugar donde estoy”, agregó.

En la misma línea, planteó que posiblemente se reencontrará con Sebastián en el futuro, ya que como ahora se desempeña de conductora durante el segmento de los viernes en el reality, los participantes que vayan saliendo de la competencia tendrán que pasar por allí cada semana.

“Después con todos los participantes nos tendríamos que topar los viernes así que bueno, si en algún momento se tiene que decir algo se me dará la oportunidad de decirlo de manera personal y de manera adulta y madura. Así que ahí nos estaremos viendo los viernes con cada participante”, concluyó.