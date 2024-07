Una jornada bastante compleja vivió Priscilla Vargas en la emisión de Tú Día, la cual debió abandonar por problemas de salud.

De acuerdo a lo que explicaron los propios animadores, Nacho Gutiérrez y Michelle Adam, la periodista se había presentado bastante resfriada.

Lo cierto es que, pasadas las 09:00 horas, Vargas dejó el lugar e incluso fue atendida en los camarines de Canal 13.

“Usted se preguntará por qué no está la Pri, pero resulta que, como a muchos chilenos, tiene ‘todo tomado’, como dirían”, indicó Nacho.

Complicación de Priscilla Vargas

“Le agarró un resfrío, está en el camarín, no sé si puede hablar, está abrigadita”, añadió.

Durante ese momento, el espacio tuvo un pequeño contacto con Priscilla Vargas, quien se notaba bastante delicada de salud.

No obstante, prefirió tomarse las cosas con humor y expresó que su estado se deterioró con el pasar de la mañana.

“Yo no llegué con esta voz, pero se fue paulatinamente, se me empezó a cerrar la garganta, entonces, no podía hablar al nivel de ustedes, por suerte están aquí”, indicó con voz baja.